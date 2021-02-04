أحمد سعد تريند في 5 دول عربية خلال 24 ساعة بعد طرح «بناقص».. فيديو

اقتحمت أغنية الفنان أحمد سعد الجديدة «بناقص»، قائمة تريند «يوتيوب» في خمسة دول عربية بعد 24 ساعة من طرحها، عبر قناة مزيكا بيوتيوب، وجاءت الأغنية، ضمن تريند دول مصر والكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية وليبيا والأردن.

صور أحمد سعد كليب أغنية «بناقص» منذ فترة في النمسا بمدينة سالزبورج، وهي رابع أكبر مدينة نمساوية، ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة.

وصرح «سعد» في بيان، بأنه جرى الإعداد والتجهيز للتصوير على مدار أكثر من شهر، مع المخرج النمساوي إيديسون أبا كارديس، وجرى الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.

أغنية «بناقص» من كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، من إنتاج شركة «مزيكا»، وجرى طرح الكليب منذ قليل، على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وتقول كلمات الأنية:

بناقص اللي خاين واللي بايع واللي ناقص

بناقص اللي دمرني وغيرني وخلى العمر يائس

كفاية تهاريت انا من اللي بيدارو النوايا

كفاية ناس دي جاحدة وغلاوية

كتير عليها تكون معايا

بس اللي عديت بيه وجعه وقواني

فهمني هعمل ايه علمني وعاني

وان كان علي عمري ضاع م كله بيعاني

هزعل يادوب كام يوم

وافرح اكيد تاني

بناقص

خسارة اللي منك لما يسقيك المرارة

خساره لما بعد الشر البعد يبقى مكسب مش خسارة

غريبة نفسي تيجي الصدمة من الناس الغريبة

غريبة يوم م يبقى الغدر ديما جي من الناس القريبة

بس اللي عديت بيه وجعه وقواني

فهمني هعمل ايه علمني وعاني

وان كان علي عمري ضاع م كله بيعاني

هزعل يادوب كام يوم وافرح اكيد تاني بناقص