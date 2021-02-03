أحمد سعد يكتشف الخيانة بالصدفة في كليب «بناقص».. «فيديو»

يعود الفنان أحمد سعد، إلى لون الغناء العاطفي الدرامي، في أغنيته الجديدة «بناقص» والتي تدور فكرتها حول الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها البطل لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.

الفنان أحمد سعد، قام بتصوير كليب أغنية «بناقص» منذ فترة في النمسا بمدينة سالزبورج، وهي رابع أكبر مدينة نمساوية، ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة.

وصرح «سعد» في بيان، بأنه جرى الإعداد والتجهيز للتصوير على مدار أكثر من شهر، مع المخرج النمساوي إيديسون أبا كارديس، وجرى الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.

أغنية «بناقص» من كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، من إنتاج شركة «مزيكا»، وجرى طرح الكليب منذ قليل، على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وتقول كلمات الأنية:

بناقص اللي خاين واللي بايع واللي ناقص

اللي دمرني وغيرني وخلى العمر يائس

كفاية اتهريت أنا من اللي بيدارو النوايا

كفاية الناس دي جاحدة وغلاوية

كتير عليها تكون معايا

وكان «سعد» قد طرح مؤخرا مع الفنان ووائل الفشني، أغنية تحمل اسم «افرح»، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

وأشاد أحمد سعد، بالمطرب وائل الفشني، عبر صفحته الرسمية، وقال عنه: «من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير»، وردا على ذلك أعرب وائل الفشني، عن سعادته بهذا التعاون، وأكد اعتزازه بالفنان أحمد سعد، قائلًا: «الوحيد اللي وقف جنبي وقت أزمتي.. أحمد سعد عمود فني لمصر».