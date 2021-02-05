لطلاب المرحلة الثانوية.. مراجعات في مختلف المواد على منصة إدارة التعلم

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، مراجعات لجميع طلاب المرحلة الثانوية من خلال منصة إدارة التعلم LMS.

المراجعات لمواد عديدة منها التاريخ واللغة العربية

وأكد «شوقي» خلال المنشور أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية الوصول إلى مراجعات تتضمن أسئلة وتدريبات تفاعلية على جميع الدورس في مختلف المواد أمثال الفلسفة والمنطق، والتاريخ، واللغة العربية وعلم النفس والاجتماع.

وتضمن المنشور أن الطلاب يمكنهم الآن المذاكرة بطريقة أكثر متعة عن طريق محتوى نهضة مصر التفاعلي والمتنوع، وهو المتاح من خلال منصة إدارة التعلم LMS على موقع بنك المعرفة المصري، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

ومن الجدير بالذكر، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل التي تتعلق بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى شكل الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني في يوم 14 من الشهر الجاري.

ونفى «شوقي» نية الوزارة إلغاء أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا ان كل ما يتردد في إطار هذا الشأن هو مجرد اجتهادات وشائعات لا صحة لها تماما وغير صادرة عن وزارة التربية والتعليم.

ونصح وزير التربية والتعليم الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة بالمذاكرة والمراجعة خلال الفترة الحالية بشكل جيد، من أجل الاستعداد لامتحانات نصف العام التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في 14 من فبراير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد بدأت بالتنسيق مع المديريات التعليمة في مختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام لطلاب سنوات النقل والشهادة الاعدادية، والتي من المقرر عقدها بعد انتهاء إجازة نصف العام مع انتظار الإعلان عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال وزير التعليم.