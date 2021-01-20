طارق شوقي: نظام التعليم القديم غير قابل للإصلاح والرئيس دعمنا بقوة

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشكر لجميع المعلمين بالمنظومة التعليمية بسبب تحملهم الظروف الصعبة التي مرت بها المنظومة خلال الفترة الماضية بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الجهود نتجت عنها مرور السنة الدراسية بنجاح.

وأضاف شوقي، أن نظام التعليم في مصر كان في حاجة سريعة للتدخل لأن جودته كان متدنية، والقراءة لم تكن على رأس الأولويات، وكان هناك شهادات ودرجات لكن بدون تعليم، لذلك التدخل كان واجب والرئيس عبد الفتاح السيسي كان داعما بشكل قوي لهذا التدخل حتى يكون هناك ابتكار وتعليم صحيح بالمعنى الحقيقي.

وأشار إلى أن بنك المعرفة هو عصب التعليم وجاء بعد مفاوضات كثيرها خاضها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، لافتا إلى أن مصر تبني الآن نظام تعليم جديد بعد أن أصبح القديم صعب إصلاحه، منوها بأن الرئيس داعم لهذا الأمر منذ فبراير 2017.

وأضاف أن منظومة التعليم تضم 23 مليونا من الطلاب ومليون ونصف المليون معلم، مشيرا إلى أن هناك اهتمام خاص بذوي الهمم، متابعا «نضع على الأولويات الأبنية التعليمية، فالنظام الجديد كان حلمًا، خصوصا أي منظومة جديدة تحتاج على الأقل 10 سنين، اهتمينا أيضا بالمناهج واستعنا بخبراء الأجانب».

تأتي هذه الجلسة في ظل قرار مجلس النواب باستدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض كل وزير بيان بشأن وزارته عن الفترة الماضية في إطار برنامج رئيس الوزراء «مصر تنطلق»، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها باللجان النوعية بالمجلس.

يذكر أن مجلس النواب اليوم يشهد إلقاء كلا من وزير التربية والتعليم ووزيرة التعاون الدولي، لبيانتهم الخاصة بكشف حساب كل وزارة، فيما شهدت الأيام الماضية مثول كلا من وزراء الإدارة المحلية والتموين والتعليم العالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض كشف حساب كل وزير في إطار برنامج «مصر تنطلق».