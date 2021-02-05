تعرف على إجراءات التخلص من أوكار الخفافيش بالقليوبية

تعد محافظة القليوبية من المحافظات التي شهدت مؤخرا شكاوي من المواطنين في مراكز شبين القناطر والقناطر والخانكة ومدينة قها، من تواجد أسراب وأوكار للخفافيش ببعض المنازل والأماكن المهجورة، حيث تم التعامل مع هذه الوقائع فور الإبلاغ عنها بالتنسيق بين الصحة والطب البيطري ومديرية الزراعة بالقليوبية والمحافظة ومجالس المدن والمراكز المعنية والتخلص منها بالطرق الأمنة وفق بروتوكول مركز البحوث الزراعية الجهة المنوطة بمواجهة هذه الأوكار، حيث تم أخذ عينات من هذه الخفافيش وتحليلها لمعرفة مدى أضرارها.

مديرية الزراعة بالقليوبية أكدت أنه لاتوجد أي مخاطر من الخفافيش المتواجدة في مصر في نقل الفيروسات أو مهاجمة الإنسان، وأنه لاصحة من وجود خفافيش تسبب فيروس «نيباه» الذي أعلن عن وجوده في الصين.

الدكتور سعيد عبدالفتاح، مدير عام المكافحة مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالقليوبية، أوضح لـ «الوطن»، الخطوات التي تتخذها المحافظة والمديرية لمواجهة اي أوكار للخفافيش، مشيرا أنه عند ورود أى مشكلة بوجود خفافيش سواء بالإبلاغ أو تلقي خطاب من أي جهة من المعاناة من أوكار الخفاش يتم على الفور تشكيل لجنة من مهندسى المكافحة من المديرية والمركز محل الشكوى للانتقال لمكان الوكر وبدء التعامل معه.

وضرب «عبدالفتاح»، مثالا للتعامل مع أوكار الخفافيش بآخر تحرك للمديرية منذ عدة أسابيع، بعد بلغ من أحد المصانع الحكومية الكبرى بمدينة قها حيث ورد للمديرية بلاغ بوجود أعداد كبيرة من الخفافيش تعيق العاملين عن أداء العمل على أكمل وجه، ليتم تشكيل لجنة وتنفيذ المكافحة بما جاء بتوصيات وزارة الزراعة من خلال خلطة الشطة وبعض المواد الكيميائية لطرد الخفافيش وسد المنافذ بأماكن تجمعهم وإزالة أسباب الشكوى.

وأكد «عبدالفتاح» لـ «الوطن»، أن المديرية جهة مكافحة فقط وليست جهة اختصاص فى تحديد نقل العدوى من طائر أو حيوان للإنسان وليس من اختصاصات وزارة الزراعة تحديد نوع المرض أو العدوى أو الفيروس الذى ينتج من الخفافيش فهي مهمة الطب البيطرى ومديرية الشئون الصحية.

وقال إن إدارة مكافحة الأفات بمديرية الزراعة بالقليوبية جهة مكافحة وإعطاء التوصيات، مشيرا إلى تطبيق وتنفيذ التوصيات الفنية من مركز البحوث، فيما تقوم الجهة صاحبة المشكلة أو المتضررة بتوفير الوسائل والآلات المطلوبة والعمال والمبيدات الموصى بها بإشراف كامل من المديرية وبكل دقة حتى يتم التخلص من البؤرة وحماية الإنسان والبيئة.

وأوضح أن الخفافيش هى الحيوانات الثديية الوحيدة التى لها القدرة على الطيران وتضم حوالى 18 عائلة يتبعها حوالى 900 نوع منتشرة فى مختلف البيئات فى العالم، ومعظم هذه الأنواع يتغذى على الحشرات وبعضها يتغذى على ثمار الفاكهه وهو النوع الشهير في مصر، وهناك أنواع ماصة للدماء حيث تعيش الخفافيش فى جماعات وتتخذ من الأماكن المهجورة القريبة من الحدائق ومن الكهوف مأوى لها ويعيش بعضها على حالة انفرادية فى الأشجار الكثيفة وشقوق المبانى تبحث عن غذائها حول مصادر المياه وفى الحدائق والغابات والحقول وحول المبانى الأثرية والمهجورة والقلاع، ويبدأ نشاطها عند غروب الشمس وبعد مغادرتها لأماكن الاختباء تتجه إلى أقرب مصدر مائى للشرب.

وأضاف أن بعض الخفافيش يهاجر لمسافات كبيرة جدا تصل إلى 1600كيلومتر وبعضها يمر بمرحلة بيات، وتعيش الخفافيش فى المتوسط حوالى 10سنوات والبعض يصل عمره إلى 30 سنة، مؤكدا أنه لاتوجد خطورة من الخفافيش الموجودة في مصر لأنها من نوع الفاكهة والتي تتغذي على أشجار الفاكهة ولم يتم رصد أي عدوى أو فيروسات انتقلت من خلالها للإنسان وفق أبحاث الجهات المختصة بالطب البيطري ومراكز البحوث بمصر.