وزيرة الهجرة: نعمل على خطة للاستفادة من شباب الدارسين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها عقدت اجتماعا مع مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجموعة من نواب المحافظين، وعدد من شباب الدارسين في الخارج، لافتة إلى أن الاجتماع ومشاركتهم في حفل إطلاق مركز الحوار لشباب الدارسين في الخارج، كان له بعد مهم جدا للدارسين في الخارج، حيث يرون بأنفسهم تمكين الشباب سياسيا، مؤكدة أن الوزارة تضع خطة للاستفادة منهم للترويج لمصر في الخارج.

شباب حصلوا على المناصب داخل البلد

وأضافت «مكرم» في مداخلة هاتفية مع قناة «TeN» الفضائية، الخميس، أن هناك شباب وشابات استطاعوا الحصول على هذه المناصب داخل البرلمان، وعلى درجة عالية من الوعي والثقافة التي دفعتهم للعمل معا من أجل تصدير الصورة الصحيحة لمصر، والترويج للدولة المصرية في الإنجازات والموضوعات التي نجحت فيها على كل المستويات.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تحاورت اليوم، مع الشباب على استراتيجية التعاون مع شباب الدارسين بعد تسجيل بياناتهم، لأنهم يرغبون في الدفاع عن الدولة ضد الأفكار المضللة التي تقال عن الدولة في الخارج، لافتة إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من شباب الدارسين للترويج للدولة ووضع خطة لهذا الأمر بالتنسيق مع أعضاء شباب التنسيقية.

اجتماع للتنسيق المشترك

في سياق منفصل، اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ووضع خارطة طريق بين الجهتين، تستهدف تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج، يتعرفوا من خلالها على ما تبذله الدولة من جهد في مختلف الملفات ومن بينها رفع المستوى المعيشي لأهالي القرى الأكثر احتياجا في هذه المحافظات.