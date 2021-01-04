غادة والي لـ نبيلة مكرم: ببعتلك بوسة من فيينا.. والأخيرة ترد: مفتقداكي

وجهت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة تهنئة بالصوت والصورة إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتهنئها بأعياد الميلاد المجيدة، قائلة خلالها «كل سنة وإنتي طيبة يا نبيلة، كل سنة وإنتي طيبة يا غالية، كل سنة وأنتي متألقة، من مراكب النجاة، لمصر بتتكلم عربي، لمصر تستطيع»، مؤكدة أن عملها دائما ما يلمس كل المصريين في الخارج، ومعربة عن فخرها بها وبنجاحها، وتتمنى لها «كل حاجة حلوة، وسنة تزداد فيها تألقا، وسنة فيها صحة وفيها سعادة وراحة بال، وببعتلك بوسة كبيرة من فينا».

غادة والي لوزيرة الهجرة: وحشتيني جدا يا نبيلة

وأضافت «والي»، خلال تلك الرسالة التي سجلتها لبرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، والتي فاجأ بها وزيرة الهجرة، خلال حوار البرنامج معها، «وحشتني جدا يا نبيلة، كنا دايما بنبقي مع بعض في الوقت ده من السنة، وكنت دايما بهنيكي بنفسي».

وتابعت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة «ببعتلك بوسة كبيرة أوي من فينا، وبتنمالك كل حاجة حلوة، كما أتمنى لمصر والمصريين، كل حاجة حلوة، كل سنة أنتي طيبة يا نبيلة يا غالية يا صديقيت العزيزة».

وزيرة الهجرة: مفتقدة غادة والي بمجلس الوزراء وفخورة بمنصبها الجديد

وتعليقا على تلك الرسالة، قالت وزيرة الهجرة «بيتهيألي الدموع في عيني مبينة تأثري البالغ والشديد، بغادة»، موضحة أنها صديقة عزيزة وغالية بالنسبة لها، وسعيدة جدا برسالتها، لأنها من الشخصيات الجميلة داخليا وخارجيا، ومفتقداها بالطبع بمجلس الوزراء، لكني فرحانة وفخورة، بالمنصب الذي تتقلده الآن.

وزيرة الهجرة لغادة والي: شكرا على محبتك وقلبك الطيب

وأضافت خلال حوراها مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، «زي ما هي عملتي مفاجأة النهاردة، أنا كمان لما الفنانة إسعاد يونس عملت احتفال بيها وبالمنصب الجديد في برنامج (صاحبة السعادة)، كنت أنا المفاجاة ليها في هذا البرنامج»، مشيرة إلى أن علاقتها بها طيبة للغاية، وكذلك علاقتها بأسرتها وأخوتها ووالدايها، وكذلك أولادها، «بشكرها وبشكر محبيتها وبشكر قلبها الطيب».