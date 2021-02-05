مفاجأة.. الموت منع أحمد زكي من كتابة مذكراته.. «كلم أمه عشان الصور»

كشفت إيمان عطية، أخت الفنان الراحل أحمد زكي، عن المشروع الذي بدأه الأخير، المُتعلق بكتابة مُذكراته، لكن القدر لم يُمهله للانتهاء منه، ليشتد عليه المرض ويُفارق الحياة لمثواه الأخير، في شهر مارس عام 2005.

وقالت إيمان عطية لـ«الوطن»، إنّ أحمد زكي، طلب من والدته إحضار ألبومات الصور التي تجمعهما سويًا في مرحلة الطفولة، بمنزل العائلة بمحافظة الشرقية، وكذلك الصور الخاصة بالعروض التمثيلية التي كان يُقدّمها في قصر الثقافة بالقرية، بشأن ضمها لمذكراته.

كتابة المذكرات

وأوضحت أنّ أحمد زكي، بدأ في وضع الخريطة العريضة للمُذكرات، للشروع في كتابتها، لاسيما وأن حياته بها محطات مؤثرة عديدة، إلا أنّ القدر حال دون ذلك.

وأشارت إيمان عطية، إلى أنّ تلك الصور النادرة، كانت موجودة في شقة أحمد زكي بالمهندسين، إلا أنها اختفت بشكلٍ مفاجئ، بعد وفاة «هيثم» قبل 14 شهرًا تقريبًا، قائلة: «اختفت بعد ما رامي وبلال عبدالغني فتحوا الشقة، ومش عارفين الصور دي راحت فين لحد دلوقتي؟».

إلغاء توكيل

وكان رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أعلن نهاية شهر نوفمبر الماضي، عن إلغاء توكيلاته الصادرة للمحام بلال عبدالغني، وذلك بشكلٍ مفاجئ.

وفوجئ أصدقاء رامي بركات، أنّ الأخير أعلن عن ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عندما قال: «أعلن أنا رامي عزالدين بركات أخو المرحوم هيثم أحمد ذكي، بأن التوكيلات والتفويض الصادرة مني لبلال عبدالغني المحامي قد تم إلغاءها جميعا ولم يعد يمثلني قانونا، وهذا إقرار مني بذلك».

بيع مقتنيات أحمد زكي

يذكر أنّ الكاتبة الصحفية هانم الشربينى رئيس تحرير موقع أحمد زكي، أعلنت في وقتٍ سابق، عن رفض أي محاولة لبيع مقتنيات الفنان الراحل، التي هي حق أصيل للدولة المصرية.

وأعلنت الصحفية فى بيان لها عن تبرؤها من المحاولات والمخططات التي تجرى لبيع تراث فنان هام هو أحد رموز مصر وشاهد على حقبة هامة من تاريخها وجزء منها، وقد نما إلى علم الصحفية هانم الشربينى قيام محادثات بين المحام بلال عبدالغنى وأحد الأطراف القطرية من أجل شراء مقتنيات الفنان أحمد زكى مقابل مبلغ 2 مليون دولار.