السفير محمد إدريس: مصر ستركز على حل مشكلات القارة الأفريقية

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن أفريقيا هي جذور مصر وماضيها وحاضرها ومستقبلها، ويجب الاندماج مع القارة من هذا المنظور وليس اندماجا مؤقتا، لافتا إلى أن مصر تنسق بشكل ثنائي مع الدول الأفريقية، وحاليا ستنسق بشكل أممي أوسع لوضع مصر في مكانها الصحيح في العمل مع القارة لحل مشكلات أبنائها.

وأضاف «إدريس»، خلال استضافته في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن مصر تركز خلال رئاسة لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة هذا العام كممثلة عن القارة الأفريقية على بناء جسور مع أطراف عديدة منها المؤسسات الإقليمية والمالية الدولية وغيرها للعمل على بناء السلام.

ولفت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن يستعين بلجنة السلام لاتخاذ قرارات خاصة ببعض الدول التي تواجه نزاعات، وهذا أمر هام، كما أن اللجنة تعمل توفير تمويل مستمر لبناء السلام.

وتابع: «اللجنة تعمل على مستوى التواصل مع القوى الفاعلة المختلفة في الصراعات، ومساعدة الأمم المتحدة في حل الصراعات، وفي بداية عمل اللجنة تشكلت لجان قطرية لكن حاليا أصبح المشاركة بشكل مرن من أجل الاستفادة بشكل أكبر من لجنة بناء السلام حتى لا تكون الاستفادة شاملة فقط الدول القطرية».

وواصل: «الفراغ يؤدي إلى ظهور التطرف لذا يجب التركيز على بناء المؤسسات الفاعلة في الدولة لدفع مشاركة مختلفة للجميع، مبينا أن هناك تركيزا من اللجنة على الملكية الوطنية، حتى لا يتم فرض خطط على الأوطان، ولكن مساعدة الدول على إنفاذ رؤيتها القومية».