عابد: "لجنة الإرهاب" ستحاول توضيح حرص العرب على إحلال السلام بالمنطقة

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون بالفكر وليس بالسلاح فقط، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في أكثر من مرة على ضرورة تدعيم خطاب معتدل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي: "يجب أن تدعم المؤسسات الدينية والتعليمية والبيت وتربية الأبناء على قبول الآخر"، مشيرًا إلى وجود الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الملف وهي مرتبطة بما يفعله الإرهابيون والميليشيات المسلحة إذ يصدرون للعالم بأن ما يحدث يكون باسم الأمة العربية والإسلامية.

وتابع، أن اللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب التي أعلن عنها عادل بن عبدالرحمن العصومي رئيس البرلمان العربي، ستجري زيارات للمحافل الدولية والدول الأوروبية والأمريكيتين وستشارك في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتوضيح ما وصلت إليه الأمة العربية من سلام وتقدم في الاقتصاد وتعاون تام في القضايا الإرهابية.

وشدد، على أن الهدف الأول والأخير للبرلمان العربي التوضيح للعالم كله أن الدول المشاركة في البرلمان العربي تسعى إلى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة كلها.