رواد السوشيال يتفاعلون مع مبادرة «منة السني» لتشجيع السياحة (صور)

تفاعل عدد كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المبادرة التى أطلقتها البلوجر الشهيرة منة السني، من أجل تشجيع السياحة في مصر، وذلك عقب قيامها بزيارة مدينتي الأقصر وأسوان.

وأبرزت منة السني، العديد من المعالم السياحية التى تبرز جمال مدن مصر، من خلال نشرها لعدد من الصور والفيديوهات التي قامت بالتقاطها، لتؤكد من واقع تجربتها وجود أماكن مميزة كثيرة تجذب السياحة، كما أنها شجعت الجمهور على زيارة واكتشاف الأماكن السياحية في مصر.

«أنتي خلتيني عايزة أروح شهر العسل في الأقصر وأسوان»، جملة تعبر عن واقع سحر مدينتي الأقصر وأسوان، وهى واحدة من التعليقات الإيجابية، التى تؤكد إعجاب الجمهور بمبادرة «السني»، ويعد أبرزها: «أنتي ورتينا معالم رائعة، بنشكرك على أنك أظهرتي لينا معالم مختفية»، «أول مرة أشوف هذه الأماكن وجمالها شكرا جدا»، «ده أحنا بلدنا فيها حاجات حلوة كتير»، «واو مصر تجنن من أهم المناطق السياحية إن شاء الله نزورها»، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بجلسة التصوير والمعالم السياحية التي أظهرتها البلوجر الشهيرة.

وكانت منة السني قد حرصت على نشر صور لعدة معالم سياحية زارتها بالمدينتين منها معبد فيلة ومعبد أبو سمبل وجزيرة النباتات بمدينة أسوان ومعبد الكرنك ومقابر وادي الملوك بمدينة الأقصر.

وتعد منة السني من أصغر البلوجرز «المدونين» سنا على منصات السوشيال ميديا، ومن البلوجرز المحجبات اللاتي لهن تأثيرا كبيرا على قطاع كبير من جيل الشباب والبنات.