ترامب يرفض الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمته: «غير دستورية»

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته في إطار محاكمته التي ستنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ؛ والتي استدعاه فريق الادّعاء الديمقراطي للإدلاء فيها بشهادة تحت القسم، وذلك وفقا لما أوضحه مستشاره جيسون ميللر.

وقال مستشار ترامب إن «الرئيس لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية»، وفقا لما نشرته وكالة «أسوشيتد برس».

وطلب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون من دونالد ترامب، مساء أمس، الإدلاء بشهادته تحت القسم في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، متحدينه للرد على اتهامهم بأنه حرض حشودًا عنيفة على اقتحام مبنى الكابيتول.

وأرسل مدير المساءلة جيمي راسكين، خطابًا إلى محامي ترامب، يطلب فيه أن يدلي الرئيس السابق بشهادته قبل أو أثناء محاكمة العزل المقبلة، التي تبدأ يوم الثلاثاء، وذلك بعدما رد الفريق الدفاعي على التهم الموجهة إليه، ورفض فيه الأدلة القاطعة على المخالفات الدستورية التي ارتكبها ترامب وعلى تحريضه على التمرد، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

على الرغم من أن الديمقراطيين قد لا يملكون القوة لإجبار ترامب على الإدلاء بشهادته، فإن الطلب المقدم من مديري المساءلة في مجلس النواب هو جزء من جهودهم الشاملة لوضع الأحداث العنيفة في السادس من يناير على سجل التاريخ ومحاسبته على كلماته. سوف يتطلع الديمقراطيون إلى استخدام رفضه للشهادة ضده وهم يجادلون بأن الرئيس السابق قد تجنب المسؤولية عن أفعاله.

تبدأ محاكمة المساءلة في 9 فبراير الجاري، وويواجه ترامب اتهامات بالتحريض على التمرد في 6 يناير، عندما اقتحمت حشد من أنصاره مبنى الكابيتول لمقاطعة تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأيد مجلس النواب بالأغلبية عزل الرئيس دونالد ترامب في 13 ينايرالماضي، بسبب التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول والتي خلفت 5 قتلى، ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمته الأسبوع المقبل، وإذا أدين ترامب، يمكن لمجلس الشيوخ إجراء تصويت ثانٍ لحرمانه من الترشح لمنصب جديد.