رغم التحذيرات.. طقس مستقر وهدوء الرياح وتوقف الأمطار في الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، طقس مستقر وتوقف الأمطار، اليوم الجمعة، رغم هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر وأمطار متوسطة.

وشهدت المحافظة هطول أمطار خفيفة ومتوسطة، أمس، ثم عادت الأجواء هادئة مرة أخري بعد توقف الأمطار وهدوء الرياح، وتمكن عمال شركة الصرف الصحي من التعامل مع الأمطار، حيث لم تشهد المدينة أي تجمعات أو تعطيل في حركة المرور أثناء تساقط الأمطار عليها.

كانت محافظة الإسكندرية، أعلنت أمس حالة الطوارئ القصوى ورفع درجة الاستعداد بنسبة 100%، وذلك لاستقبال الأمطار على المدينة الساحلية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة الساحلية وخاصة البؤر الساخنة والمناطق التي تشهد تجمعات المياه وذلك لمنع أي تجمعات وتحقيق السيولة المروية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن عمال الصرف تمكنوا من تنظيف الشوارع والمصبات والمطابق بعد توقف الأمطار، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا تنظيف كافة الشنانيش استعدادًا لأى تقلبات جوية.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقاً للتغيرات المناخية لا تأتي النوات كما كانت، لذلك يتم المتابعة المستمرة واليومية مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل التعرف على توقعات ورفع درجة الاستعداد القصوى ونزول السيارات، خاصة أن الكثير منها متمركزة في البؤر الساخنة من أجل التدخل السريع

وأكد أن جميع شوارع الإسكندرية، لك تشهد اى تجمعات وتم تنظيف الشنانيش والمصبات والعمل على مدار الساعات الماضية لمنع اى تراكمات أو تجمعات واستقبال كافه النوات والامطار.