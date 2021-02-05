نجل سعد الجمال يكشف تفاصيل وفاة والده بعد تدهور حالته الصحية

قال أحمد سعد الجمال، نجل النائب الراحل سعد الجمال، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، إن الوفاة كانت في المنزل بمنطقة المعادي، بعد تدهور الحالة الصحية.

وأضاف الجمال، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ والده أجرى عملية قلب مفتوح منذ فترة، وكانت حالته مستقرة، إلا أنه في الفترة الأخيرة، بدأ يشكو مرة أخرى من آلام في القلب.

وتابع: «تم نقل والدي إلى المستشفى منذ أيام، إلى أن استقرت الحالة وخرج، لكن لاحقته بعض المضاعفات، إلى أن وافته المنية صباح اليوم في منزله».

وأوضح أحمد سعد الجمال، نجل النائب الرحل، أنه سيتم إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، بمسجد قرية الأقواز، هي إحدى القرى التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة، وسيتم دفنه بمقابر العائلة في القرية ذاتها.