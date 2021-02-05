طرق الدفع وتفاصيل الحصول على أساور سهلة الارتداء من بنك المشرق

أطلق بنك المشرق أحدث منتجاته Mashreq Tick Pay، لتبسيط عمليات الشراء، باستخدام أساور الدفع سهلة الارتداء لدى عدد كبير من المنافذ التجارية داخل وخارج مصر، انطلاقا من دمج التكنولوجيا في التعاملات المالية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» لقرائها في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها كيفية الدفع من خلال الأساور وكيفية الحصول عليها، وفقا لبنك المشرق.

فائدة أساور الدفع

- تبسيط سبل الدفع.

- تشجيع فئة الشباب على استخدام الأساور للوصول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

- مصممة أنيقًا بحيث يمكن للعميل ارتدائها في كل الأوقات، لإجراء عمليات الشراء من أي مكان عبر الدفع المباشر والآمن.

كيفية الدفع بالأساور

كل ما عليه هو تمرير الأسورة بجانب نقاط الدفع لإتمام عمليات الشراء والتي قيمتها أقل من 600 جنيه مصري.

طريقة الحصول على أساور الدفع

يمكن لعملاء المشرق حاملي البطاقات الائتمانية التقدم بطلب الحصول على المنتج عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء 19677، بينما العملاء الجدد بإمكانهم الحصول على هذا المنتج عند الحصول على أي بطاقة من بطاقات المشرق الائتمانية.

محتويات أساور الدفع

وحسب البنك، فإن كل أسورة دفع تحتوي على بطاقة مصغرة ذات رقم مكون من 16 رقمًا، وهي مرتبطة ببطاقات المشرق الائتمانية كبطاقة تابعة، لضمان تحكم العميل بمعاملات الأسورة وتعديل الحد الائتماني لها عند الحاجة لذلك، لطلب الاستبدال في حالة الفقدان أو الضرر أو حتى إغلاقها، ومنع استخدامها إذا لزم الأمر.

«نحرص دائمًا على توفير حلول دفع آمنة ومبتكرة، وفي هذا الإطار تأتي شراكتنا مع بنك المشرق، لإطلاق أساور الدفع الجديدة، أساور الدفع الإلكترونية ليست أفضل وسيلة للدفع السريع فقط، ولكنها أيضًا الأكثر أمانًا، إذ تتم عمليات الشراء اللاتلامسية عبر ماكينات الدفع الإلكترونية باستخدام أعلى معايير الأمان المطبقة دوليًا»، وفقا لأحمد نافع، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمدفوعات الرقمية «MDP».