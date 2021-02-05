وظائف شاغرة في بنك المشرق.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك المشرق، حاجته لشغل وظائف شاغرة، تشمل Manager, Corporate Communications، وSenior Auditor، للعمل بفروع البنك في القاهرة.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها تفاصيل الوظائف المتاحة والمطلوب التقدم لها، وطريقة التقدم على النحو التالي:

Senior Auditor

ويشترط في المتقدمين توفر الشروط التالية:

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

أن يكون المتقدم لديه خيرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل.

Manager, Corporate Communications

وأوضح البنك شروط التقديم للوظيفة على النحو التالي:

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال العمل من 5 لـ8 سنوات.

إجادة مهارات التواصل.

ويمكن التقدم لوظائف بنك المشرق من خلال الحساب الرسمي للبنك على موقع «لينكد إن».

وظائف في البنك التجاري الدولي

كما أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الإلكتروني، حاجته لشغل عدد من الوظائف لحديثي التخرج، تشمل Corporate Credit Investigator، Payment Acceptance Sales Representative، Direct Sales Agent – Outsource، Teller، Telesales Agent – Outsource.

نصائح يجب اتباعها عند إجراء المقابلة الشخصية

وقدم خبير التوظيف محمد صادق، نصائح للمواطنين عند إجراء المقابلة الشخصية للعمل، تتمثل في البحث عن الشركة لجمع المعلومات الكافية عنها وعن مجال العمل قبل الذهاب لمقابلة العمل، والحفاظ على إعطاء المحاور شعور الثقة بالنفس وعدم الخوف، بجانب محاولة معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعملون بالشركة يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، وعند سؤال المحاور للمتقدم للوظيفة لا يعرف إجابته، يجب أن يحاول المتقدم الرد بشكل لا يظهره يدعى العلم بأمور يجهلها، ومن الأفضل أيضًا البحث عن الشركات المنافسة للشركة، حتى يستطيع المتقدم للوظيفة مجاراة المحاور الذي يقوم بإجراء المقابلة الشخصية.