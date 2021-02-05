مستشار وزير الثقافة ينعى عزت العلايلي: فقدت أبي الروحي

نعى الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، الفنان الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال عبدالجليل، في بيان، إن عزت العلايلي لم يكن بالنسبة له نجما سينمائيا فقط بل كان على المستوى الشخصي أحد المقربين منه، فكان يعتبره بمثابة الأب الروحي الذي قدم له كل الدعم طوال مشواه وكان دائما صاحب النصيحة المثمرة، بحسب قوله.

وأضاف: «عزت العلايلي يعد واحدا من أهم صناع السينما المصرية، وأن أعماله ستظل خالده بيننا، فقد قدم أفلاما صنفت ضمن أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية».

وتقدم عبدالجليل بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.