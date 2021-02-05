حكاية عتاب حسني مبارك لـ عزت العلايلي بسبب دعوة عشاء

رحيلٌ مفاجئ، للفنان عزت العلايلي، والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المُقرر تشييع الجثمان عقب صلاة العصر.

عزت العلايلي، صاحب مواقف عدّة ومختلفة، على مدار مشواره الفني، الذي تجاوز النصف قرن من الزمان، وله كواليس عديدة داخل اللوكيشن وخارجه، لعلّ أبرزها هو تلقيه عتابًا من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بسبب دعوة عشاء.

وروى عزت العلايلي، في تصريحاتٍ له، تفاصيل ذلك الموقف، إذ قال: «تلقيت ذات مرة، دعوة عشاء من حسني مبارك، وكنت واحدًا من عشرات الشخصيات المدعوة، لكن فشلت في الوصول بسبب الحراسة المُشددة»، موضحًا: «روحت في الميعاد المُحدد فعلًا، ولما وصلت وكل ما أمشي خطوتين ألاقي حراسة كتير ويوقفوني لحد ما زهقت ورجعت تاني للبيت».

وأكد أنه التقى حسني مبارك، بعد ذلك الموقف، بأسبوعٍ واحد تقريبًا، على هامش إحدى الفعاليات في مدينة توشكى، وكان معه وفد فني، منهم الفنان حسين فهمي، متابعًا: «مبارك أول ما شافني عاتبني بصوت عالي وقال لي: أنا أعزمك كده ومتجيش؟»، وسرعان ما رد عليه لإيضاح الحقيقة وتحسين موقفه، إذ ألقى اللوم كله على الحراسة التي حالت بينه وبين الوصول إليه آنذاك.

يذكر أنّ عزت العلايلي، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينيمائية.

تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم «الأرض» عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.