عشان متقطعش عليك.. إزاي تقسط مديونية الكهرباء والمياه على عدة أشهر؟

يتعرض كثير من المواطنين إلى تراكم فواتير الكهرباء الشهرية وفواتير المياه الربع سنوية، ما يجعلهم يبحثون عن طرق لتقسيط السداد حتى لا يتم قطع التيار الكهربي أو المياه، إضافة إلى زيادة قيمة المديونية الناتجة عن استمرار الاستهلاك دون تسديد القيمة المطلوبة للمديونية، وتوفر شركة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة تقسيط المديونية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات سداد مديونية الكهرباء والمياه والمستندات المطلوبة للتقسيط، وفق خدمة عملاء الدعم الفني لشركة الكهرباء والموقع الرسمي لشركة المياه، كالتالي:

تقسيط مديونية الكهرباء

المستندات المطلوبة

- يقدّم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- يقدّم نموذج طلب تقسيط المديونية، والذي يجري استيفاؤه من الشركة.

- يقدّم المواطن فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

خطوات سداد مديونية فواتير الكهرباء

- يقدّم المواطن نموذج طلب تقسيط المديونية في شركة الكهرباء التابع لها المستخدم، ثم يملأ البيانات الموجوده به.

- يدفع المواطن مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- وقد يتم جدولة باقي المديونية بحد أقصى 12 شهرا أو 24 شهرا دون فوائد.

تقسيط مديونية المياه

المستندات المطلوبة لجدولة مديونية فواتير المياه

- يقدّم المواطن طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- تقديم نموذج طلب تقسيط مديونية.

- تقديم آخر فاتورة سددها المنتفع.

خطوات سداد مديونية فواتير مياه

- يقدّم المواطن طلب تقسيط المديونية للشركة التابع لها محل سكنه.

- يسدد المواطن 25% من قيمة المديونية كدفعة مقدمة.

- التوقيع على إقرار بقبوله دفع الأقساط بمقابل تقسيط المحددة باللائحة.