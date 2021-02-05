«الصحة العالمية» قلقة من فاعلية لقاح كورونا.. وأفريقيا تستقبل 90 مليون جرعة

تواصل منظمة الصحة العالمية جهودها من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل عادل في العالم، وذلك من خلال مبادرة «كوفاكس» التي تهدف إلى إيصال اللقاحات للدول الأكثر فقرًا، وتستقبل القارة الأفريقية خلال شهر فبراير الجاري 90 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد -19».

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في بيان صحفي، تخصيص 320 ألف جرعة من لقاح «فايزر» لأربع دول هي الرأس الأخضر ورواندا وجنوب إفريقيا وتونس، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز».

وحذرت دراسات حديثة من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا، يمكن أن يحرم الاقتصاد العالمي بما يصل إلى 9.2 تريليون دولار، وذلك وفقًا لدراسة تم إجرائها بتكليف من غرفة التجارة الدولية، وقدر بحث مماثل أجرته شركة «راند» أنَّ التكلفة السنوية قد تصل إلى 1.2 تريليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة «بلومبيرج».

وأعرب مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوج، عن قلقه تجاه فعالية لقاحات على السلالات المتحوّرة للفيروس، قائلًا: «علينا أن نكون مستعدين لمشكلات جديدة مع نسخ متحوّرة للفيروس بتعزيز قدرة الدول فيما يتعلق بالتسلسل الجيني».

وشدد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة على ضرورة تسريع عمليات التلقيح ضد «كوفيد - 19»، متابعًا: «علينا أن نتكاتف لتسريع عمليات التطعيم مع شركات أدوية منافسة لضم الجهود من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، هذا ما نحتاج إليه».

وتقدمت شركة «جونسون آند جونسون« بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسجيل لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا، وإذا حصل على الضوء الأخضر من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، سيكون هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي «فايزر» و«موديرنا».