كورونا يعود بقوة: وفيات أفريقيا تتجاوز المتوسط العالمي.. والصين مهددة

عاد فيروس كورونا المستجد بقوة ليواصل انتشاره عالميا، محققا أرقام قياسية في القارة الأفريقية ومناطق أخرى بالعالم، حيث ارتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس التاجي في إفريقيا لتتجاوز حاجز الـ81 ألف وفاة، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي للوفيات، وهو ما يجعل الموجة الثانية تبدو أكثر فتكا في القارة الإفريقية وفقا لمركز السيطرة على الأمراض التابع للاتحاد الإفريقي.

وأوضح جون نكينجاسونج مدير المركز، أن النسبة العالمية لمتوسط الوفيات تبلع 2.2% من إجمالي الإصابات، بينما سجلت إفريقيا وفيات بنسبة 2.5% من إجمالي الإصابات التي بلغت 3.359 مليون إصابة، حيث ارتفعت الإصابات بنسبة 14% في الأسبوع خلال الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي هذا السياق أعلنت جنوب إفريقيا، وفاة وزير الدولة لشؤون الرئاسة جاكسون مثيمبو، متأثًرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 11 يناير الجاري، وقرر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوز، إغلاق 20 حدًا بريًا حتى 15 فبراير المقبل، في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس.

وبدأت الصين إجراء فحوصات واسعة النطاق لفيروس كورونا في بعض المناطق، أمس، حيث بتقوم بعض مناطق العاصمة بكين بفحوضات جماعية للمرض، فيما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، في الوقت الذي تواجه فيه الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 منذ مارس الماضي، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز عربية نقلا عن رويترز.

ويخضع عشرات الملايين لبعض إجراءات العزل العام في مدن شمال الصين وسط مخاوف من انتشار سريع لحالات عدوى غير مسجلة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد أسابيع قليلة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، متراجعة عن أعلى مستوى في 11 شهرا، الذي بلغته الأسبوع الماضي، وذلك بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة كورونا في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد في العالم للخام (الصين).، بحسب روسيا اليوم.