بدء العمل بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة

يبدأ العمل بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020/2021، من خلال الموقع الإلكتروني cpnu-admission.edu.eg، حسب ما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية أنّ فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة 3 أيام اعتبارا من غدا السبت في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى يوم الاثنين 8 فبراير، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

ويتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام في تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير.

وأوضحت الأمانة أنّه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب في الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.