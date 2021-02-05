«مكافحة الأوبئة»: التنافس شديد بين الدول لاحتكار لقاحات كورونا

قال الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، إن جائحة كورونا لازالت تشكل العديد من التحديات في العالم، فيما تجاوزت الإصابات 104 مليون شخص، مشيرا إلى أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهد ارتفاع حالات الإصابة بشكل سريع، لافتا أن السلالات الجديدة والطفرات أصبحت منتشرة في أكثر من 70 دولة.

وأضاف «حجاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن كل الدول كانت تنتظر بفارغ الصبر اللقاح، الذي سيحل المشكلة، ولكن تفاجئنا في بداية العام وجود تنافس شديد غير مرغوب للتسارع في احتكار المطاعيم، لافتا إلى أنه لا يوجد حل لانتهاء الجائحة سوى باللقاح، وهو سيد الموقف الذي سيؤدي لاحتواء الفيروس.

وأشار إلى أنه بالرغم أن هناك دولا لم تحصل على لقاح بعد، لكنه متفائل بأن الأمور ستنتظم لكل العالم، ولا يوجد دولة، حتى إذا احتكرت اللقاح، ستعزل نفسها عن الآخرين، متسائلا: «كيف سنتعامل مع الدول التي لم تحصل على لقاحات؟ هل سنعيد إغلاق الحدود ومنع الانتقال بين الدول؟ إذن لا يوجد دولة وحدها حتى وإن بلغت معدلات التغطية بالمطاعيم لن تتخبر الجائحة».

وتابع: «العالم سيضطر لمساعدة الدول الفقيرة أو التي ليس لديها مطاعيم، لذلك جاءت مبادرة «كوفاكس» التي تعتبر الأمل الوحيد لهذه الدول، لكن عندما أسمع بأن اللقاحات ستتوفر في نهاية الربع الثاني هذه مشكلة في حد ذاتها، لأن بذلك سننتظر 5 أشهر حتى الوصول لتغطيات أو إرسالها للدول».

واستكمل: «لن تقف الدول الكبرى أو الدول التي لديها شركات تصنيع مكتوفة الأيدي، وستضطر لإرسال اللقاحات حتى لو حافظت على انخفاض أعداد الوفيات، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، ولن تنتهي الجائحة إلا بالتعاون والتنسيق ومساعدة الدول التي لا تحصل على اللقاحات للوصول لمناعة مجتمعية عالمية».