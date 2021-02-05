لحظة تاريخية.. عدد المطعمين بلقاح كورونا يتجاوز عدد المصابين

ذكر تقرير لصحيفة «فينانشيال تايمز» البريطانية أنَّ عدد اللقاحات التي تمّ التطعيم بها ضد فيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز عدد الحالات المؤكّدة المصابة في لحظة تاريخية تعكس التقدم المحرز على صعيد مكافحة وترويض الجائحة.

ولفتت «فينانشيال تايمز» إلى أنَّه في حين أن معدلات التطعيم تتسارع، فإن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا يتباطأ، رغم أن ذلك يرجع إلى تدابير أخرى غير اللقاحات لأنَّها لم تؤثر بعد انتقال العدوى في معظم الأماكن، وفق ما نقلت صحيفة «القبس» الكويتية.

105 ملايين جرعة من اللقاحات المختلفة تم تقديمها

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنَّ العدد الإجمالي للجرعات التي تمّ تقديمها من اللقاحات ارتفع إلى 105 ملايين، بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة 103.5 مليون إصابة، وذلك للمرة الأولى.

وقال مايكل هيد، زميل أبحاث الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون ببريطانيا إنَّ «حقيقة أن لدينا الكثير من اللقاحات هذا خبر جيد، هذه اللحظة تظهر مدى السرعة التي قطعناها والطريق الذي قطعناه للتخلص من هذا الوباء».

ويعزو خبراء الصحة النمو البطيء في العدوى إلى استمرار الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع مساهمة محتملة من المناعة المكتسبة من العدوى السابقة في بعض الأماكن.

وأوضح بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا أنَّ معدلات الإصابة الجديدة بلغت ذروتها على مستوى العالم في أوائل يناير وعادت الآن إلى مستوى أكتوبر الماضي.

توقعات بأن تحدث اللقاحات فرقا كبيرا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا

ومن المتوقع أنَّ تحدث اللقاحات فرقًا كبيرًا قريبًا في انتقال العدوى، على الأقل في البلدان الغنية، حيث ستتوفر مليارات الجرعات خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أسابيع من الجدل حول الإمدادات.

وأشارت البيانات الصادرة عن جامعة أكسفورد إلى أنَّ لقاحها الذي طورته شركة «أسترازينيكا» سيقلل من انتقال العدوى بنسبة 67%، ويتوقع الخبراء أنَّ اللقاحات الرائدة الأخرى، مثل تلك التي تنتجها «فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون ونوفافاكس»، سيكون لها تأثيرات مماثلة على الرغم من عدم توفر البيانات المؤكدة لذلك.

وذكر ديفي سريدهار، أستاذ الصحة العامة العالمية في جامعة «إدنبرة» أنَّه منذ عام لم يكن يتخيل أنه سيكون لدينا كثير من اللقاحات الفعالة، مضيفًا: «هذه شهادة حقيقية على براعة الإنسان».

ونوه شون ماريت، كبير مسؤولي الأعمال في «بيونتيك»، الشركة الرائدة في تصنيع لقاحات كورونا إلى أنَّه ستكون هناك جرعات كافية في النصف الثاني من هذا العام لتطعيم كل شخص يرغب في التطعيم في العالم الحديث.