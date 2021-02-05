بدء أعمال ترميم عقار آيل للسقوط بعد إخلائه من سكانه في المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أحد العقارات الآيلة للسقوط بحي شمال المدينة، اليوم، وتم إخلاء الطوابق الخمسة بالعقار من السكان، حفاظا على أرواحهم .

رافق المحافظ، العقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

وقال المحافظ، إنه تم فصل التيار الكهربائي وخط المياه والغاز الطبيعي، كما تم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدنية، وسيارتي إسعاف، وفرض كردونا أمنيا بمحيط العقار، حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجّه المحافظ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى فحص حالة العقار واتخاذ اللازم، مع تطبيق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الأولوية هي الحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه أكد رئيس مدينة المنيا أنه يجري حاليا أعمال ترميم العقار كما سيجري أعمال تخفيف أحمال للعقار من خلال إزالة الطابق الأخير وذلك وفقا لقرار لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة انتقلت لموقع العقار الكائن بشارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عدنان المالكي للفحص والإشراف علي عملية إخلائه من سكانه بعد تصدعه.

وتبين أن العقار ملك ورثة فوزي شحاته عبد الجليل، وتم تشكيل لجنة هندسية تضم الحماية المدنية ورئاسة حي شمال ومسؤولين من شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لفصل الخدمات عن العقار تحسبا لإنهياره، وفرض كردونا أمنيا حوله ومنع الماره من التجول خوفا علي حياتهم.

كما تقرر غلق الشارع أمام حركة السيارات والمارة وتكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بأعمال الفحص والمتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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