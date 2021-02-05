المئات في رحلة «خروج جماعي» لحدائق الإسماعيلية احتفالا باستقرار الطقس «صور»

بعد طقس سيء ضرب المدينة مساء أمس، الخميس، استقرت حالة الجو في الإسماعيلية ما دفع المئات من المواطنين للخروج إلى الحدائق والمتنزهات عقب ظهر اليوم، الجمعة.

وانتشر مواطنون في الحدائق بمنطقة نمرة 6 فيما خرج مواطنون للإستمتاع بالطقس المشمس وممارسة بعض الرياضة.

وتعتبر منطقة نمرة 6 القريبة من المجري الملاحي لقناة السويس أحد أكثر المناطق انتشارا للحدائق والخضرة والتي تتميز بها مدينة الإسماعيلية.

ويستمع أهالي الإسماعيلية في أيام العطلات بالخروج لمنطقة نمرة 6 مع أسرهم للتنزه وممارسة بعض الرياضة داخل الحدائق.

وكانت هيئة قناة السويس قد بدأت منذ شهرين تقريبًا أعمال صيانة لجميع الحدائق وإنشاء رصيف جديد محاور لها وصيانة الرصيف في منتصف الطريق وإعادة زرع نجيل طبيعي.

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة استقرار نسبي في درجة الحرارة وطقس مشمس علي المدينة بعد أمطار غزيرة أمس.

وانخفضت درجة الحرارة نسبيا عن الأيام الماضية مع حالة الطقس السيء الذي ضرب مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وانتشرت فرق الطوارئ في ميادين وشوارع المحافظة استعداد للأمطار حال سقوطها خلال الساعات المقبلة.

وكان قد شهد محور 30 يونيو بالإسماعيليةمساء أمس الخميس أمطار غزيرة منذ وصلت إلي حد السيول وأثرت علي الحركة المرورية.

وتسببت الأمطار في تراكم المياه بشكل كبير في بعض المناطق فيما شهدت المدينة سقوط أمطار متوسطة.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان بخدمات مرورية في الشوارع وعلي الطرق الصحراوية والزراعية لتوجيه قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وخفض السرعة.

وأصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا برفع حالة الطوارئ داخل جميع المراكز والاحياء والدفع بسيارات شفط المياه الي أماكن التجمعات وفرق الطوارئ الي الشوارع الرئيسية.