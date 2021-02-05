استقرار الحالة الصحية لنائب الإسماعيلية بعد نقله لمستشفى العزل

أكدت مصادر طبية بمستشفى جامعة قناة السويس استقرار حالة النائب «أحمد دندش»، عضو مجلس النواب، إثر احتجازه بقسم العزل، وأضافت المصادر أن النائب يخضع للملاحظة من قبل الفريق الطبي وحالته مستقرة بعد ارتفاع نسبة الأوكسجين .

واُحتجز الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية بعزل بمستشفى جامعة قناة السويس على خلفية ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وزار النائب، وفدا طبيا ضم الدكتور عادل أحمد حسن المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد أنور، والدكتور السيد فياض نائبي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

كان الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس، وقال في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المسحة التي أجراها أثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف في البيان: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.. وأعتذر عن عدم التواصل تليفونياً مع أبناء الدائرة هذه الفترة علي أن يكون التواصل مع هيئة المكتب«.

وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الكمامة، واستعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها.

يذكر أن النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، أعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد وعودته لحضور جلسات مجلس النواب، الإثنين الماضي.