نجل الراحل عزت العلايلي ينفي تعرض والده لوعكة صحية: مات وهو نايم

نفى محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، تعرض والده لوعكة صحية أدت إلى وفاته، وقال لـ«الوطن» إن والده توفي أثناء نومه، مضيفاً: «أبي معتاد على الاستيقاظ في ميعاد محدد، وعندما دخلنا عليه لإيقاظه وجدناه قد فارق الحياة».

وتُشيع جنازة عزت العلايلي، حالياً، من مسجد المروة بمدينة السادس من أكتوبر، ويشارك فيها عدد من النجوم مثل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، وخالد النبوي وآخرين.