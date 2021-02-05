محافظ أسيوط يتفقد وصول معدات جديدة بشركة المياه لتحسين الخدمة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وصول 21 مولد ديزل كهرباء، و200 طلمبة مياه وكابلات كهربائية، لزوم وحدات التوليد بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون جنيه، لتنضم لمعدات الحملة الميكانيكية لمحطات مياه الشرب بالمحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مرحلتيها الأولى والثانية، في إطار جهود الدولة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

وتفقد المحافظ ومرافقوه عدد 21 مولد كهرباء «ديزل» وذلك باعتماد مالي قدره 21 مليون جنيه، منها 6 مولدات ديزل بقدرة 325 ك.ف.أ، لمحطات الصرف الصحي و7 آخرين لمحطات مياه الشرب، وعدد 8 مولدات ديزل قدرة 500 ك.ف.أ، لمحطات مياه الشرب، بالإضافة إلى كابلات كهربائية لزوم وحدات التوليد بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه، تم شراؤها لتدعيم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، التي يجرى بها تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» وذلك بهدف رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.

كما تفقد المحافظ باقي المعدات التي تم توريدها، ومنها 200 طلمبة مياه أعماق غاطسة بالمحرك بالمشتملات بتكلفة اجمالية بلغت 32 مليون جنيه لزوم رفع كفاءة 60 بئر ارتوازي بمحطات مبادرة «حياة كريمة» مشيدا بالمعدات والمولدات التي تم توريدها للشركة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، من مبادرة «حياة كريمة» والإسراع في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ، على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.

وأوضح رئيس شركة المياه أن خطة الشركة في الاحلال والتجديد لم تغفل مولدات الديذل من مجالاتها، فقد تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، وإعادة تأهيل مولد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي، لتزداد طاقة المحطة إلى الضعف بعد ما كانت تعمل بعدد (1) طلمبة إلى عدد (2) طلمبة بتكلفة إجمالية 3.8 مليون جنيها، مؤكدًا على استمرارية مثل هذه الأعمال التي من شأنها النهوض بالأداء المؤسسي والخدمي للمحطات بالقرى والنجوع.

جدير بالذكر أن مبادرة «حياة كريمة» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وبخاصة في القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.