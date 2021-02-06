بالاستعانة بخبير.. «اخرس» يمثل جريمته بقتل غفير ويعترف بالإشارة

وسط حراسة أمنية مشددة، اقتادت قوة من مباحث الغربية بحضور النيابة العامة، المتهم بقتل خفير مخزن إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالغربية، بحضور أحد خبراء التخاطب لترجمة إشارات المتهم «الأخرس» حيث إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، وقام المتهم بتمثيل جريمته فى مسرح الجريمة وهو مخزن الشركة بمنطقة السنطة فى محافظة الغربية، وقام بشرح جريمته أمام فريق المباحث والنيابة والتى انتهت بمقتل الغفير بطعنة سكين قبل أن يسرق جرارا مملوكا للشركة ويفر به هاربا بعد أن استولى على هاتف المجني عليه وألقى سلاح الجريمة فى مصرف.

البداية.. زيارة ليلية

اعترف المتهم من خلال لغة الإشارة والتى ترجمها لفريق المباحث والنيابة، خبير فى لغة التخاطب، أنه يعمل مزارعا ويبلغ من العمر 42 سنة، ومقيم بإحدى قرى مركز كفر الزيات، وسبق اتهامه فى عدد من الجرائم الجنائية، وأنه توجه ليلا إلى المخزن الذى يعمل المجنى عليه حارسا به، وتفاوض معه على شراء عدد من قطع الغيار، ثم عاين أحد الجرارات ثم غادر المكان بحجة غلو ثمن قطع الغيار.

عودة فى الصباح

فى اليوم التالى وفى ساعة مبكرة من الصباح توجه المتهم إلى المخزن مرة أخرى وقابله المجنى عليه 62 سنة، وأوهمه أنه يقوم بمعاينة الجرار مرة اخرى، لكن المجنى عليه منعه بحجة أنه يضيع وقته ولن يقوم بالشراء، فنشبت بينهما مشادة، أشار خلالها القتيل للمتهم بحركة إباحية، فاستشاط الأخير غيظا ثم أخرج سكينا من ملابسه وانهال على الخفير بالطعنات ثم استولى على الجرار وهاتف المجنى عليه وفر هاربا ثم ألقى السلاح فى مصرف.

اكتشاف الجثة

عاد مالك المخزن وفوجىء بالمجنى عليه جثة هامدة فقام بإبلاغ الشرطة التى انتقلت إلى مسرح الجريمة، وتم نقل الجثة للمشرحة وإخطار النيابة التى أمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة وصرحت بدفنها.

ودلت تحريات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع أن مرتكب الجريمة مزارع من الصم والبكم، فتم إخطار النيابة وضبطه وانتداب خبير تخاطب الذى شرح اعترافات المتهم التى عبر عنها بلغة الإشارة وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.