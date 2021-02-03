«حمادة» قتل زوجته: قالت لي شوف لك شغلانة.. خنقتها وطعنتها بالسكينة

«عصبتني ونرفزتني وخرجتني عن شعوري، وبدأت تعلي صوتها قولتلها وطي صوتك مسمعتش الكلام خنقتها لحد ما ماتت وبعدين جبت سكينة من المطبخ وطعنتها في قلبها وفي بطنها».. بهذه الكلمات اعترف «حمادة.ط» (27 عامًا) بتفاصيل جريمته بقتل زوجته «بوسي.ع» (29 عامًا).

ويوضح قائلا: «مصحياني نكدت عليا طول الليل وعمالة تتخانق معايا كل شوية تقولي شوفلك شغلانة انزل دور على شغل، وفي الآخر بتهددني تروح لأهلها وتفضحني عندهم وتقولهم إني مبعملش حاجة غير إني باكل وأنام.. طول الوقت بتتعامل معايا إني عيل عشان يعني هي أكبر مني بسنتين».

بدا «حمادة» متوترًا منذ الوهلة الأولى التي خطت فيها قدماه باب مركز شرطة الفيوم «مركز الفلاحين» وردد تلك الكلمات، مُطالبًا بتوصيله لرئيس المباحث ليسلم نفسه ويعترف بجريمته، وما كان من الأمن الخاص بتأمين القسم إلا أن اصطحبوه إلى مكتب الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، واعترف أمامه بتفصيل جريمته بالكامل، بعدما عاتبته زوجته لكونه لا يعمل ويمكث بالمنزل منذ فترة هددته زوجته على إثرها بترك منزل الزوجية والذهاب لأهليتها، فانهال عليها ضربًا ثم خنقها حتى ماتت ولم يكتف بذلك بل أحضر سكينًا وطعنها طعنتين نافذتين بالصدر والبطن قائلًا «خليتها تسكت للأبد وميطلعلهاش صوت تاني».

وقبل أن يُتابع المُتهم «الجاني» حديثه خرج رئيس المباحث على رأس قوة من المركز إلى منزل الجاني للتأكد من الواقعة، حيث عثروا على جثة الزوجة غارقة في دمائها في أرضية غرفة الصالة، فقاموا بمناظرة الجثة، واتصلوا بالإسعاف لنقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، ثم عادوا للتحقيق مع الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة وقام بتمثيل جريمته بالكامل، وعقب ذلك تم تحرير المحضر رقم 606 إداري مركز الفيوم لسنة 2020 بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة لتتولى التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة بمشرحة مستشفى الفيوم العام، كما استمعت إلى أقوال الزوج، واستدعت أسرة الزوجة التي طالبت بإعدام قاتل ابنتهم والقصاص منه، مؤكدين أنّ ابنتهم تحملت إهانته لها كثيرًا وكانت تعيش معه على «المُرة قبل الحلوة».

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بقيام زوج بقتل زوجته وقيامه بتسليم نفسه والاعتراف بجريمته، عقب وقوع مشاجرة بينهم بسبب عدم عمله ومكوثه في المنزل وتطورت المشاجرة فتعدى الزوج على زوجته بالضرب ثم خنقها حتى ماتت ثم أحضر سكينًا من المطبخ وطعنها طعنتين نافذتين بالبطن والصدر.