مشاهد من جنازة عزت العلايلي.. أبرزها منع رشوان توفيق من الحضور

انتهت مراسم دفن الفنان عزت العلايلي، قبل قليل، بمقابر العائلة، بحضور عدد كبير من الفنانين، وسط حالة حزن كبيرة أصابت الوسط الفني، وكل مُحبي الفنان الراحل، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، داخل منزله، تأثرًا بأمراض الشيخوخة.

وشهدت مراسم الدفن بعض المشاهد الاستثنائية وترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

- منع رشوان توفيق

يُعد مشهد منع حضور الفنان رشوان توفيق من حضور مراسم الدفن من المواقف الاسثنائية، إذ فوجئ المشاركون في الجنازة بطلب الفنان خالد النبوي من «إبراهيم» المساعد الشخصي لـ«توفيق»، باصطحاب الأخير إلى المنزل، قائلًا: «على البيت يا إبراهيم».

وجاء ذلك بسبب تخوّف الفنان خالد النبوي من إصابة رشوان توفيق بفيروس كورونا، نظرًا لتقدمه في السن، وهو الأمر الذي نال استحسان البعض.

- انهيار الابنة

وأصيبت ابنة الفنان عزت العلايلي بحالة انهيار شديدة، خلال مراسم صلاة الجنازة وكذلك الدفن، لذلك حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على مواساتها ومساندتها في تلك الظروف.

- برقية عزاء

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الفنان الراحل عزت العلايلي، وبعث باقة من الورود وبرقية تعزية إلى قبر الفنان الراحل.

عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربع بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم «رسالة من امرأة مجهولة» عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، أحد أهم أدواره كان في فيلم «الأرض» عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله «الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت»، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها «أهلاً يا بكوات، ثورة قرية».