نجل سعد الجمال: نستقبل تعازي الأهالي في الصف وعزاء القاهرة بعد 3 أيام

قال العقيد أحمد سعد الجمال، نجل النائب الراحل سعد الجمال عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، إن الأسرة تستقبل تعازي الأهالي والمحبين، على مدار 3 أيام في والده المتوفى، بمسقط رأسه، وذلك بحسب التقاليد في الصف، متابعا أنه نظرا لكثرة المعزين من القاهرة، والذين يصعب حضورهم، من المقرر أن يقام عزاء في المعادي، بقاعة الاستراحة الخاصة بالنائب الراحل، وذلك مساء الاثنين المقبل.

نجل الراحل: العزاء 3 أيام بحسب التقاليد

وتابع الجمال في حديثه لـ«الوطن»، أنه بعد تشييع الجثمان اليوم من مركز الصف بأطفيح في الجيزة مسقط رأس الراحل، استقبل تعازي العائلات والمشاركين في الجنازة التي شهدت حضورا واسعا من الأهالي وأصدقاء العائلة، وبعض النواب.

وكيل المجلس يبلغ تعازي المستشار حنفي الجبالي للأسرة

وأضاف الجمال، أن من عاداتهم في الصف، هو أن يقام العزاء لـ3 أيام، ولكن الأسرة قررت إقامة عزاءً رسميا آخرا في اليوم الرابع، باستراحة النائب الراحل في منطقة المعادي، لاستقبال من تعذر عليهم الحضور للعزاء في الصف، موضحا أن المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، قدم تعازيه في الراحل، وأبلغ تعازي المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، للأسرة، كما سأل عن ترتيبات العزاء وأخبرناه أن الأسرة ستقيم عزاء في المعادي، ليناسب المعزين من القاهرة.

عشرات يشاركون في جنازة النائب سعد الجمال

وكان العشرات من أبناء محافظة الجيزة ومحبي اللواء سعد الجمال من محافظات عدة، شاركوا في جنازة النائب الراحل لتوديعه إلى مثواه الأخير بعد أداء الجنازة عليه بمسجد الأقواز، التي شهدت حضورًا كثيف من المواطنين والعديد من النواب وعلي رأسهم المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.