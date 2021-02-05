مقابر النائب الراحل سعد الجمال.. هنا انتهت الرحلة (صور)

غيَّب الموت صباح اليوم النائب البرلماني المخضرم سعد الجمال والذي وافته المنيه عن عمر ناهز 75 عاما، حيث ودعت أسرة اللواء سعد الجمال جثمان الفقيد، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية الأقواز، حيث شهدت الجنازة حضور عدد كبير من أبناء الجيزة ومحبي اللواء سعد الجمال من محافظات عدة، للمشاركة في توديع الفقيد إلى مثواه الأخير بعد أداء الجنازة عليه بمسجد الأقواز.

وبدأ الراحل العمل السياسي قبل أكثر من 20 عامًا، وتحديدًا عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وعيّن في العام 2005 رئيسًا للجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب.

سعد الجمال من مواليد 1945 بمركز الصف فى محافظة الجيزة، وتخرج في كلية الشرطة عام 1966، وتدرج «الجمال» في شغل المناصب بوزارة الداخلية وتم تعيينه مدير أمن قنا ومساعد وزير الداخلية من 1995 وحتى خروجه من الخدمة فى أغسطس 1997 وكان يترأس لجنة الشئون العربية في برلمان 2015.

وفي عام 2000 إلى عام 2005 تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وتم انتخابه وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس ومن عام 2005 وإلى عام 2010 كان رئيسا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا بالبرلمان العربى.

وكان الرئيس الشرفي لائتلاف دعم مصر والذي تولى الائتلاف عقب وفاة مؤسسه سامح سيف اليزل عضو في برلمام 2015، وفاز على قائمة من أجل مصر بالمجلس الحالي.

ونعى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وعدد كبير من النواب، النائب الراحل اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية الأسبق بمجلس النواب، والذي توفي صباحًا عن عمر 75 عامًا، عن قطاع شمال وجنوب الصعيد.

وقال «جبالي»: «نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة اللواء سعد الجمال سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان».