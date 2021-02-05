مشاجرة في عيادة طبيب تخسيس: الدواء ليس آمنا

أخلت نيابة كفر الدوار العامة بالبحيرة، سبيل طبيب وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهما داخل عيادته الخاصة بوسط المدينة، بعدما تشاجرا بسبب إصابة شقيق الشاب بمضاعفات، لتناوله علاج، صرفه له الطبيب للتخسيس، وتم إخلاء سبيلهما من سراي النيابة.

وكانت مشاجرة نشبت بين طبيب بكفر الدوار و«م.ا»، شقيق أحد المرضى المترددين على عيادة الأول، بعد إصابة المريض بمضاعفات أفقدته النطق لفترة قصيرة، وتدخل أطباء مخ وأعصاب لإنقاذ الحالة، وأفادوا أن أدوية التخسيس التي تناولها المريض، تسببت له في مضاعفات، حسب أقوال أسرة المريض.

وكشف «أ. ي» شقيق المريض، أسباب المشاجرة قائلا: «انتبهت على مكالمة هاتفية من زوجة شقيقي تستغيث لإنقاذ زوجها الذي فقد النطق، وتوجهت إليه مسرعا، ووجدته طريح الفراش ولا يستطيع النطق أو الحركة، فحملته وذهبت به إلى طبيب مخ وأعصاب، وأخبرته أن أخي يخضع لعلاج تخسيس، وعندما اطلع على الدواء، أخبرنا أنه مجهول المصدر، واحتمال كبير أن يكون هو سبب مضاعفات أخي».

وأضاف، «ذهبت إلى الطبيب بعيادته، وطلبت منه إخباري عن مصدر الدواء، لأنه يبيعه بعيادته فقط ولا يكتبه بروشتة خارجية، وسألني عن السبب وأخبرته أن أخي طريح الفراش بسببه، وانفعل علي وقال لي: «أنا لا أعرفك ولا أعرف أخوك»، ولم أدري بنفسي إلا وأنا أتشاجر معه.

وتابع، طلبت النجدة وحضرت وألقت القبض علينا، وبعد ليلة في الحجز على ذمة المحضر رقم ١٣٥٣ جنح قسم كفر الدوار، أخلت النيابة سبيلنا بعد أخذ أقوالنا.