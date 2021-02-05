قبل بدء الأوكازيون الشتوي.. نصائح لعدم السقوط في فخ العروض الوهمية

نجد في الشوارع إعلانات بتخفيضات تصل إلى 70%، وحينما يتوجه المستهلك للمحل يجد هذا التخفيض يخص سلعة واحدة فقط دون غيرها، وهو الحال الذي تكون عليه الكثير من المحلات تزامنا مع الأوكازيون الشتوي أو الصيفي، وقبل أيام قليلة من بدء الأوكازيون الشتوي الذي ينتظره الكثيرون نظرا للتخفيضات على الملابس، قد يتعرض البعض للانخداع بالعروض الوهمية أو بالعروض على الملابس الرديئة.

وفي تصريحات سابقة علق اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، على عروض الأوكازيون الشتوي ومزاعم وهمية التخفيضات، قائلًا إن الأوكازيون يحتاج منظومة متكاملة تتكون من وعي المشتري وأمانة التاجر.

نصائح يجب مراعتها تزامنا مع الأوكازيون الشتوي

وتقدم «الوطن»، نصائح يجب مراعتها والالتزام بها عند الشراء خلال فترة الأوكازيون الشتوي:

يجب مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

يجب عند الشراء من المحلات المشاركة بالأوكازيون أن تكون معلنة على كل سلعة السعر قبل وبعد التخفيض.

التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين.

تفقد أكثر من مكان للحصول على أكبر نسبة من التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

الحصول على فواتير بالسلع التي يجري شراؤها، بها نوع السلعة وتاريخ الشراء، حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك.

حدد الميزانية الخاصة بك، ولا تخطاها.

راجع تاريخ الإنتاج والصلاحية قبل الشراء.

بعد شراء الاحتياجات الخاصة بك، يمكن النظر في العروض وشراء ما تحتاجه فقط.

عند وجود عروض على الملابس، تأكد من أنها ليست موجودة عندك، والتأكد من شراء المقاس المناسب، لأنه يجب مراعاة أن معظم التخفيضات لا يكون بها استبدال أو استرجاع.

يجب أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية.

جهاز حماية المستهلك خصص رقما لتلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن وهو 19588، في حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.