الغرف التجارية عن الأوكازيون الشتوي: ينشط حركة المبيعات

أكد تجار ومنتجو الملابس الجاهزة، أن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي في 7 فبراير 2021 بالمتاخر سيساهم بشكل كبير في تنشيط حركة المبيعات في الأسواق بعد فترة من الركود.

وكانت غرفة القاهرة تقدمت بخطاب تقترح من خلاله بدء الأوكازيون في وقت مبكر خلال شهر يناير الماضي، لمواجهة حالة الركود في مبيعات الملابس الشتوي.

وأعلن الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الشتوى يوم 7 فبراير الجاري سيستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

ويشترط لمشاركة محال الملابس في الأكازيون الحصول على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن 13 يناير كان الموعد المقترح لانطلاق الأوكازيون الشتوي لهذا الموسم، لكنه تم تأجيله حتى يوم 7 فبراير، ونتمنى أن ينشط حركة السوق لأنه لم يتم تصريف سوى 20% من البضائع الشتوية هذا الموسم.

وأضاف لـ«الوطن»، أن محال الملابس بدأت بالفعل إجراء الأوكازيون الشتوي الخاص بداية شهر يناير بتخفيضات تصل إلى 60% على (المحلي والمستورد)، وفي انتظار التخفيضات التي سيجريها المنتجون على البضائع، والتى ستكون بنفس النسبة، ولكن مع بدء انطلاق الموعد الرسمي للأوكازيون 7 فبرايرالجاري.

وتشكل الملابس محلية الصنع نسبة 60% من البضائع الموجودة في السوق، بينما تمثل المستورة 40%.

وأوضح أن موعد الأوكازيون الشتوى يكون موعده فى شهر يناير من كل عام، وفي السنوات الأخيرة يتم في شهر فبراير، لكن ركود الأسواق يدفع الجميع لبدئه بداية كل عام دون انتظار الإعلان الرسمي.