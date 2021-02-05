مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار أثناء محاولتها اللحاق به بمحطة بيلا

لقيت سيدة مصرعها تحت عجلات القطار بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقلها لمستشفى بيلا تحت تصرف النيابة العامة، عقب تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى العقيد أحمد البابلي، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، بلاغا من مكتب شرطة السكة الحديد بمحطة بيلا، يفيد بمصرع «صباح السيد الغريب» 48 عاما، تحت عجلات القطار، أثناء صعودها للقطار القادم من محطة بلقاس والمتجه لمحطة كفرالشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بيلا تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

السيدة كانت تريد اللحاق بالقطار فسقطت

وقال مصدر، إن السيدة كانت تحاول الصعود إلى القطار لكنها لم تلحق به فسقطت تحت عجلات القطار وتوفيت في الحال، «كانت رايحة تركب القطر، وهو ماشي فوقعت تحت في أسفل المحطة فصدمها القطار، وتوفت علطول»، وجرى نقلها إلى المستشفى، بعدما تجمع عددا من الأهالي، لكن لم يستطع أحد إنقاذها.

وقال جلال خليل، أحد شهود العيان، إن السيدة كانت تحاول اللحاق بالقطار، في آخر لحظات خروجه من المحطة وأثناء محاولة صعودها انزلقت قدماها فسقطت بين الرصيف والقطار، لكن دهسها القطار فماتت على الفور، وحاول الأهالي إنقاذها لكنهم لم يستطيعوا».

وأضاف جلال، أنه جرى إبلاغ نقطة السكك الحديدية وناظر المحطة، وتبين أن السيدة من مركز بيلا، وكانت متجهة إلى كفر الشيخ، لكنها سقطت وتوفيت، مشيرا إلى أن الأهالي قاموا بتغطيتها إلى أن وصلت سيارة الإسعاف، وجرى نقلها إلى المستشفى.