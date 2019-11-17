أصيبت سيدة في منتصف العقد الخامس من العمر، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من أمام محطة قطار شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نلقها إلى مستشفى دسوق العام وتحرير محضر.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام ، يفيد بوصول "ميرفت .م.ف"، 55 عاما، مُصابة باشتباه كسر في الضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، جرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير المبدئي إصابة السيدة باشتباه كسر في الضلوع، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وقالت السيدة إنها أثناء تصادف دخول قطار "قلين- دسوق" إلى المحطة وأثناء العبور، تعثرت قدمها في أحد قطبان السكة الحديد، وتمكنت من عبور الشريط قبل اصطدام القطار بها، مضيفة: "الحمد لله لسه ليا عمر".

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.