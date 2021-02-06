تونس ترفع أسعار الوقود في محاولة لخفض العجز

أعلنت تونس اتخاذها قرارًا جديدًا أسعار الوقود بنحو 2%، والتي تعد أول زيادة في عامين، وجاء القرار في محاولة من الحكومة لكبح عجز في الميزانية.

وقالت وزارة الطاقة التونسية في بيان لها إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار، وكانت قلصت تونس في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وعلى جانب أخر كانت بدأت منذ أيام عدة كتل برلمانية ونواب مستقلون في التوقيع على لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تمهيدًا لعرضها للتصويت في جلسة عامة، وذلك بعد اتساع دائرة الغضب منه، وتزايد الدعوات لعزله من منصبه، بسبب فشله في تسيير البرلمان وتسببه في احتقان الأجواء بداخله.

وكان سبق وأن واجه «الغنوشي» خطر الإبعاد من منصبه في يوليو العام الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ«نعم»، بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب «قلب تونس».

وكانت شهدت تونس نهاية الشهر الماضي العديد من الإحتجاجات ردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام، مما جعل قوات الشرطة التونسية تدفع بتعزيزات أمنية إضافية إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن.