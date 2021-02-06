مكافأة وموازنة وعملة معدنية.. كيف دعمت الدولة الأطباء في جائحة كورونا؟

منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك فى إطار مجابهة الجائحة العالمية، كما نفذت بعض الخطط بغلق مؤسسات أو جهات عمل معينة وفرض أمور على المواطنين تحميهم من عدوى الفيروس الفتاك، ولكنها لم تنس العنصر الأهم في تلك الآونة وهي الأطقم الطبية التي تعد خط الدفاع الأول للمصريين أمام بطش كورونا.

دعم الحكومة لجيش مصر الأبيض لم ينتهي، بل ظهرت بالأمس آخر خطواته، بعد أن وجّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التي يعكف «جيش مصر الأبيض» على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدّرًا الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ الوزارة قررت طرح عملات «فكة» تقديرا لجهود الجيش الأبيض.

صورة الأطقم الطبية على عملات معدنية لإبراز جهودهم

وأوضح وزير المالية أنّ «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة» تُوثّق هذا الدور البطولي المتعاظم لـ«جيش مصر الأبيض» في ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة «الجنيه»، و5 ملايين قطعة من فئة «الخمسين قرشًا» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

دعم الحكومة للجيش الأبيض لا ينتهي

لم يكن ما سبق هو التكريم الوحيد الذي نالته الأطقم الطبية منذ أزمة كورونا، بل سبق وأن تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى ولجامعة الأزهر، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز» لتُصبح 2200 جنيه شهريًا (بدلًأ من 400 جنيه) وذلك اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، واستفاد من ذلك حوالى 12 ألف طبيب امتياز، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه.

وقبل ذلك أيضًا، صُرفت مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق الترصد الوبائى وهيئة الاسعاف.

كما جرى رصد نحو 5 مليارات جنيه من الدكتور محمد معيط وزير المالية في في بداية الأزمة، لدعم الجهود الجبارة لجيش مصر الأبيض في معركته للتصدي لوباء كورونا.

واستمرارا لدعم الأطباء، تضمنت الموازنة الجديدة زيادة 75% فى بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية، ليرتفع بذلك الحد الأدنى من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 جنيه إلى 1225، جنيه بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، بالإضافة إلى تأسيس صندوق المخاطر لأصحاب المهن الطبية.