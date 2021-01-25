آخرها جنيه عيد الشرطة.. 4 عملات معدنية لتخليد ذكرى مناسبات وزعماء

تطرح مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» في الاحتفالات القومية والمناسبات ولتخليد ذكرى الزعماء عملات تذكارية غير قابلة للتداول.

وطرحت وزارة المالية، اليوم الاثنين، 3 ملايين قطعة من العملات المعدنية «الفكة» فئة الجنيه تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام، تخليدًا لذكرى هذه المناسبة، التى تجسد التضحيات الغالية لأبطال الشرطة في الذود عن الوطن والحفاظ على سلامة مواطنيه وأراضيه.

وعلى مدار تاريخ «المصلحة» سكت عملات تذكارية معدنية بفئات مختلفة، وبعضها يصل لـ100 جنيه، وترصد «الوطن» أبرز 4 أنواع من تلك العملات في السطور التالية:

ذكري مئوية الزعيم جمال عبد الناصر: طرحت المصلحة عملة تذكارية معدنية غير قابلة للتداول فئة الـ100 جنيه.

ذكرى مئوية الزعيم محمد أنور السادات: طرحت المصلحة عملة تذكارية معدنية غير قابلة للتداول فئة الـ100 جنيه.

ذكرى تأسيس كلية الحقوق جامعة القاهرة: طرحت المصلحة عملة تذكارية معدنية غير قابلة للتداول فئة الـ 100 جنيه.

ذكري تأسيس القاهرة الخديوية: طرحت المصلحة عملة تذكارية يقتنيها المواطنين ولكن غير قابلة للتداول فئة الـ100 جنيه.

ونوه وزير المالية، في بيان اليوم، أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التى تستحق التوثيق، ومنها: «العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكى، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي»، وقد تم سك عدد من المشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الخزانة وسك العملة لـ«الوطن»، إن العملات التذكارية فئة الـ 100 جنيه غير قابلة للتداول، ويستطيع أن يشتريها المواطن بغرض الاقتناء مثل باقي الهدايا التذكارية وليست للبيع أو التداول.