تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالإسماعيلية

شهدت أسواق التجزئة بمحافظة الاسماعيلية ارتفاعا بسيطا في أسعار الخضروات، اليوم السبت مقارنة بالأسبوع الماضي والذي شهد انخفاضا كبيرا في سعره.

سعر الفلفل

تراوح سعر كيلو الفلفل ما بين 3 جنيهات و4 جنيهات في الأسواق بينما وصل إلى جنيهين وجنيهين ونصف للكيلو في أسواق الجملة بالمحافظة.

سعر الطماطم

وشهدت أسعار الطماطم في الأسواق استقرار علي نفس أسعار الأسبوع الماضي تراوحت بين 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف للكيلو بينما ارتفعت البطاطس إلي جنيهان ونصف بدلا من جنيه ونصف في أسواق التجزئة.

سعر الباذنجان

وارتفعت أسعار الباذنجان في أسواق التجزئة وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البصل

وتراوح سعر البصل بين 3 و 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

وشهد سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، على مدار يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.