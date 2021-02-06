اليوم.. جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة 17 شخصا خطفوا رجل أعمال 

تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات محاكمة المتهمين باختطاف رجل الاعمال أشرف النادي، بهدف طلب فدية مالية مقابل لإطلاق سراحه.

وتستمع المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بمحكمة الجنايات بمجمع محاكم الإسماعيلية إلي أقوال دفاع بعض المتهمين في القضية بعد تأجيلها قبل أيام.

تعود الواقعة لشهر أكتوبر من عام 2019 حنما انتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تشكيل عصابي مسلح أثناء اختطاف رجل أعمال من مقهى شهير بوسط الإسماعيلية.

وشكلت المباحث فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائي في الاسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط بعد رصد تحرك المتهمين علي أكثر من اتجاه.

ونجح ضباط البحث الجنائي في تحديد عدة أماكن تردد عليها بعض المتهمين والمشاركين في ارتكاب الواقعة، وبالتنسيق مع ضباط مديريات الأمن المختلفة داهمت الحملات تلك الأماكن وتمكنت من تحرير المجني عليه.

واشتبكت عناصر الشرطة مع بعض المتهمين المكلفين بتأمين مكان تواجد المجني عليه، فيما نجحت في القبض علي بعض العناصر والتحفظعلى أسلحتهم النارية.

وبحسب المصادر، تم العثور علي رجل الأعمال المختطف مقيد بالحبال في حظيرة للماشية بمنطقة المنزلة علي طريق دمياط بورسعيد، واعترف المتهم الرئيسي وشهرته «سمبل»، أمام النيابة العامة أنهم خططو لارتكاب الواقعة وقامو بشراء الأسلحة بهدف تهديد المتهم وشل حركته للتمكن من اختطافه.

وأضاف أنه تم نقل المجني عليه لمنطقة المطرية علي طريق دمياط واحتجازه وتكليف بعض كعاونيهم بتأمينه لمنع هروبه.

وكانت المحكمة أجلت في شهر ديسمبر الماضي محاكمة المتهمين بعد أن استمعت إلى أقوال دفاع بعض المتهمين، وطالب دفاع المتهم الرابع عشر في القضية بإخلاء سبيل موكله، لعدم وجود صلة له بالواقعة، سوى استخدام هاتف محمول خاص به، فيما طعن أحد أعضاء هيئة الدفاع على محضر ضبط أحد المتهمين، لعدم توقيعه عليه.