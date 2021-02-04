حكاية خطف واغتصاب سكرتيرة 12 ساعة: حفلة جنسية داخل شقة بالجيزة

داخل شقة بعقار في الجيزة، كانت تجلس فتاة ثلاثينية بصحبة صديقها السوري، بينما كان شابان يقفان أمام باب الشقة، بعد أن رصدا تردد الفتاة على صديقها، ثم طرقا الباب وعقب فتحه أشهرا في وجهيهما الأسلحة البيضاء، وتمكنا من اختطاف الفتاة، واقتاداها عنوة إلى شقة أحدهم في عقار مجاور، وأقاما عليها حفلة جنسية، بمعاونة صديقيهما، وتناوبوا اغتصابها لمدة 12 ساعة، ثم تركوها في حالة إعياء شديدة بالشارع، وفروا هاربين.

وبعدها استغاثت بصديقها السوري، واصطحبها إلى منزلها، وعندما تحسنت حالتها الصحية ذهبا إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، وحرروا محضرا بالواقعة.

المجني عليها: هددوني وتناوبوا الاعتداء علي

وقالت الفتاة أمام المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إنها كانت بصحبة صديقها في شقته ببولاق الدكرور، يوم 20 يناير الماضي، وفوجئت باثنين من المتهمين يقتحمان شقة صديقها في الوقت التي كانت موجودة معه، بحكم عملها سكرتيرة في شركة مقاولات، بينما صديقها محاسب بذات الشركة، وتمكن المتهمين من إشهار الأسلحة البيضاء في وجهيهما، واقتادوها بالقوة من الشقة إلى أخرى، مملوكة لأحدهم، وكان في انتظارهما صديقيهما، واحتجزوها لمدة 12 ساعة وتناولوا اغتصابها، حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة.

السكرتيرة : تأخرت 10 أيام عن إبلاغ الشرطة بسبب حالة الإعياء

وأضافت المتهمة في محضر الشرطة، بإشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الادارة العامة المباحث، أنها تأخرت في تحرير المحضر لمدة 10 أيام، حتى تماثلت للشفاء بعد أن تعرضت لحالة إعياء شديدة، جراء جريمة اغتصابها طوال 12 ساعة من قبل المتهمين، الذين هددوا بالقتل في حال الاستغاثة بالجيران أو إبداء أي تصرف يظهر أنها محتجزة بالإكراه، مؤكدة أنها اضطرت للرضوخ لطلبات المتهمين الذين كانوا يهددونها بسلاح ناري، ومطاوي حتى تنفيذ كل ما يريدونه.

وقال صديق السكرتيرة، إنه في أثناء وجودهما في شقته صعد إليهما شخصان مجهولان، وأشهرا «كتر» وأسلحة نارية، واختطفا صديقته بالقوة، واستوليا منهما على مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، وشيشة إلكترونية.

القبض على المتهمين

وأكدت تحريات المباحث صحة رواية المجني عليها وصديقها، وتحددت شقة الاغتصاب، وألقي القبض على المتهمين الأربعة، وعثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش غير مستخدم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة السابقة، لمشاهدتهم حضور المجني عليها إلى شقة السوري والمبيت عنده، فقرروا ارتكاب الواقعة، وأحالهم اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معهم بتهمة الاختطاف والاغتصاب.