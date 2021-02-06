100 سؤال اختيار من متعدد.. تفاصيل الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب

تستعد وزارة الصحة والسكان، اليوم، لإجراء الامتحان القومي للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الطب الأول لها اليوم، ووضعت الوزارة مجموعة من القواعد لاجتياز الامتحان الذي أشارت إلى أنه اختبار كفاءة الممارسة الطبية الآمنة للطبيب قبل حصوله على ترخيص المزاولة.

وقالت الوزارة إن الامتحان يعمل على تأهيل الطبيب على مستوى علمي وتطبيقي ومعتمد من البورد الأمريكي، بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مواكبة التعليم الطبي الدولي، وتوحيد آليات تقييم طلاب كليات الطب في التحصيل العلمي والعملي.

الامتحان On Line من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصي (lap top) فقط

ووفقا لما وضعته وزارة الصحة والسكان إجراء الامتحان القومي هو امتحان يتم On Line من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصي (lap top) فقط.

وأكدت الوزارة أنه في حالة الأطباء ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للامتحان يتم إبلاغ اللجنة الإدارية للامتحان عن هذا الاحتياج فترة أسبوعين على الأقل قبل موعد عقد الامتحان.

مدة الامتحان 3 ساعات ويتكون من 100 سؤال اختيار متعدد

وعن مدة الامتحان، أشارت الوزارة إلى أن مدة الامتحان 3 ساعات ويتكون من 100 سؤال اختيار من متعدد، ويشمل الامتحان التخصصات الطبية الخمس وهي «الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد».

أبرز أسئلة الامتحان عن طرق مكافحة العدوى وعلم الأوبئة والرعاية الصحية

ويشمل الامتحان بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة، لافتًا إلى أن أسئلة الامتحان موحدة على مستوى الجمهورية بنماذج مختلفة لكل خريج، مما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

وحدت وزارة الصحة والسكان 4 شروط لاختياز الامتحان القومي للحصول على تراخيص مزاولة المهنة والتي تمثلت في أنه لن يتمكن الطالب من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب في مصر، حتى يجتاز الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب.

وبحسب وزارة الصحة والسكان الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان إما بالنجاح أو الرسوب.

الامتحان على مدار ثلاث أيام 6 و13 و20 من الشهر الجاري

الجدير بالذكر أن الامتحان ينعقد على مدار ثلاث أيام 6 و13 و20 من الشهر الجاري، وأجرت الوزارة 4 امتحانات على مدار شهر يناير بنظام المحاكاة الفعلية للامتحان النهائي، وتشكيل غرفة العمليات المركزية لإدارة الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب تختص في شأنها بمتابعة سير الامتحان، ومجابهة المعوقات خلال فترة الامتحان، والإبلاغ عن حالات الغش واتخاذ قرار إلغاء الامتحان من عدمه.