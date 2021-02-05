الصحة: 4 قواعد لاجتياز امتحان الحصول على مزاولة مهنة الطب

وضعت وزارة الصحة والسكان، 4 قواعد لاجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، والمقرر عقده غدا، والثالث عشر من الشهر الجاري، وكذلك يوم عشرين، مؤكدة أن الامتحان ماهو الا اختبار كفاءة الممارسة الطبية الآمنة للطبيب، قبل حصوله على ترخيص المزاولة، وتأهيل الطبيب على مستوى علمي وتطبيقي، ومعتمد من البورد الأمريكي، بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير هذه الطرق:

- أولا: لن يتمكن الطالب من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب في مصر، حتى يجتاز الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب.

- وفقا لقواعد وزارة الصحة والسكان، يكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.

- نتيجة الامتحان ستكون إما بالنجاح أو الرسوب.

شروط التقدم للتقدم للامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب

كما وضعت الوزارة، بعض الشروط للتقدم للامتحان القومي لتأهيل لمزاولة مهنة الطب، التي جاءت على النحو التالي:

- يحق لكل طبيب مصري لم يحصل على الترخيص، أن يتقدم للامتحان بدءً من خريجي دفعة ديسمبر (الدور الأول) 2019، سواء درس الطبيب داخل أو خارج مصر.

شرط أن يكون أنهى فترة امتيازه وتدريبه

- التقدم للامتحان واجتيازه بنجاح هو شرط من شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ويكون استيفاء باقي الشروط طبقًا لمتطلبات إدارة التراخيص الطبية.

الصحة تقدم 10 منح دراسة كاملة للزمالة المصرية

الجدير بالذكر، أن الوزارة قدمت 10منح دراسية كاملة للزمالة المصرية في التخصصات الطبية المختلفة، و10 منح دراسية كاملة في الدبلوم المهني للإسعاف، و100 منحة علاجية للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و40 منحة تدريبية على رأس العمل ربع سنوية لـ10 أطباء في التخصصات المختلفة.