قبل جلسة الحكم المصيرية.. أهم المعلومات عن قضية المهندس علي أبوالقاسم

تجرى، غدا، جلسة محاكمة مصيرية للمهندس المصري علي أبوالقاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية بتهمة تهريب المخدرات في قضية مستمرة منذ نحو 5 سنوات تحولت إلى واحدة من أشهر القضايا متابعة.

وقبل جلسة الغد بيومين تقريبا، أدانت محكمة جنيايات القاهرة المتهمين الرئيسيين في الجريمة، حيث أثبتت التحقيقات والتحريات أنّ المتهمين الثلاثة تورطوا في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، وبرأت 3 متهمين آخرين.

وقبل الجلسة المصيرية ترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات حول القضية

- ينحدر المهندس المصري من أسوان وعمل في السعودية منذ عام 2007 في الجمارك بإحدى شركات المقاولات.

- وهو زوج وأب لثلاثة أطفال.

- اتهم بتهريب المخدرات عام 2016 بعد أن تسلم معدة زراعية قادمة من القاهرة تحتوي أقراصا مخدرة.

- حكم عليه بالإعدام وتمت إحالة الأمر إلى المحكمة العليا لاتخاذ القرار النهائي.

- ظهرت زوجته في عدة فيديوهات تطالب بالتدخل لإعادة النظر في القضية مؤكدة براءته.

- تحول المهندس المصري إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم «#انقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم» الذي عبر عن استغاثة للمسؤولين في المملكة لوقف الحكم.

- تواصلت وزارة الهجرة المصرية على الفور مع السفير السعودي في مصر أسامة نقلي والذي أكد وقتها استعداده للتعاون.

- ألقي القبض على المتهمين الرئيسيين في القضية في مصر وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما.

- ومع مواصلة وزارة الهجرة جهودها تم وقف تنفيذ حكم الإعدام وحددت جلسة يوم 28 يناير الماضي، ليتم التأجيل إلى جلسة غد الأحد.

- أرسلت مصر طلبا إلى السعودية لإعادة التحقيقات في القضية وفق تطورات القضية أمام القضاء المصري.

- وتم إدانة 3 متهمين في مصر بالقضية ودس المخدرات للمهندس المصري وحكم عليهم بالمؤبد.

مصدر: حكم جنايات القاهرة ربما يساهم على الأقل في تخفيف الحكم على «أبوالقاسم»

وكانت مصادر على صلة بتطورات القضية أكدت أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدانة 3 متهمين هنا في مصر قد يساهم على الأقل في تخفيف الحكم عن المهندس علي أبوالقاسم.

وتؤكد أسرة علي أبوالقاسم براءته وأنه لا صلة له بالمواد المخدرة التي كان يتم تهريبها في المعدة الزراعية، وأنه وقع ضحية المدانين في القضية الذين دسوا الأقراص المخدرة بها.