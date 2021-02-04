«رغم وقفه».. النيابة السعودية تصر على إعدام المهندس علي أبو القاسم

قالت ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، إن النيابة العامة السعودية أصرت على الاتهامات الموجهة القديمة لزوجها في جلسة 27 يناير الماضي.

رفض للتحقيقات المصرية

وأضافت سلامة في تصريحات لـ«الوطن»: «تم دراسة التحقيقات المصرية في القضية من قبل النيابة العامة السعودية بتابوك دراسة جيدة مع تقديم الدعوى ونصر على لائحة الاتهام القديمة ضد المتهم علي أبو القاسم ألا وهي القصاص قتل تعذيرا».

محامي سعودي

وقالت زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، إنه تم تأجيل جلسة المحاكمة لجلسة 7 فبراير الجاري كي تتمكن المحكمة من توفير محامي سعودي للترافع عن زوجها.

تأجيل لـ 7 فبراير للتداول

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تأجيل قضية المهندس «علي أبو القاسم» إلى جلسة 7 فبراير المقبل للتداول، في إطار متابعة الأجهزة الرسمية عن كثب لقضية «أبو القاسم»، والذي حُكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.

وقف تنفيذ الحكم

وكانت وزيرة الهجرة، أعلنت أن القضاء بالمملكة العربية السعودية، قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتحديد موعد جديد لجلسة اليوم الخميس 28 يناير.

ونفت وزارة الهجرة ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية، كما تواصلت الوزيرة مع «ابتسام» زوجة المهندس علي أبو القاسم، لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.

تُعيد السفيرة نبيلة مكرم التأكيد على المواطنين بتحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كل أحكامه.