الإسكان تعلن مواعيد تسليم عمارات مشروع «دار مصر» بمدينة العبور
تبدأ يوم الثلاثاء 16/2/2021 وحتى يوم الاثنين 15/3/2021
كتب:
منة عبده
07:03 ص | الأحد 07 فبراير 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
تشهد المدن الجديدة خلال هذه الفترة، طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.
وتزامنا مع ذلك الطرح، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور سيبدأ يوم الثلاثاء 16/2/2021، وحتى يوم الاثنين 15/3/2021، في تسليم 20 عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، فى مدينة العبور.
مواعيد التسليم
سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 38.
يوم الثلاثاء 16/2/2021
ووحدات العمارة رقم 42.
يوم الأربعاء 17/2/2021.
ووحدات العمارة رقم 44.
يوم الخميس 18/2/2021
ووحدات العمارة رقم 45.
يوم الأحد 21/2/2021
ووحدات العمارة رقم 46.
يوم الاثنين 22/2/2021
ووحدات العمارة رقم 49.
يوم الثلاثاء 23/2/2021
ووحدات العمارة رقم 50.
يوم الأربعاء 24/2/2021
ووحدات العمارة رقم 51
يوم الخميس 25/2/2021
ووحدات العمارة رقم 52
يوم الأحد 28/2/2021
ووحدات العمارة رقم 53
يوم الاثنين 1/3/2021
سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54
يوم الثلاثاء 2/3/2021
وحدات العمارة رقم 55
يوم الأربعاء 3/3/2021
ووحدات العمارة رقم 56
يوم الخميس 4/3/2021
ووحدات العمارة رقم 97
يوم الأحد 7/3/2021
ووحدات العمارة رقم 103
يوم الاثنين 8/3/2021
ووحدات العمارة رقم 104
يوم الثلاثاء 9/3/2021
ووحدات العمارة رقم 105
يوم الأربعاء 10/3/2021
ووحدات العمارة رقم 106
يوم الخميس 11/3/2021
ووحدات العمارة رقم 107
يوم الأحد 14/3/2021
ووحدات العمارة رقم 108.
يوم الاثنين 15/3/2021.
وعلى العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يقوم بفحص الوحدة السكنية المُخصصه له جيدا، لفحصها من وجود أي عيوب تشطيبية في الوحدة عند الاستلام، وذلك قبل التوقيع على عقد الاستلام، والرجوع لجهاز المدينة، في حالة وجود أي مشاكل بالوحدة السكنية المخصصة.
ويتم تسليم الوحدات السكنية، بعد 3 سنوات، من موعد الإعلان عن الطرح.
وتطرح وزارة الإسكان، تلك الوحدات السكنية، بشروط معينة، ونظام سداد محدد.