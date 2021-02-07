الإسكان تعلن مواعيد تسليم عمارات مشروع «دار مصر» بمدينة العبور

تشهد المدن الجديدة خلال هذه الفترة، طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وتزامنا مع ذلك الطرح، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور سيبدأ يوم الثلاثاء 16/2/2021، وحتى يوم الاثنين 15/3/2021، في تسليم 20 عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، فى مدينة العبور.

مواعيد التسليم

سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 38.

يوم الثلاثاء 16/2/2021

ووحدات العمارة رقم 42.

يوم الأربعاء 17/2/2021.

ووحدات العمارة رقم 44.

يوم الخميس 18/2/2021

ووحدات العمارة رقم 45.

يوم الأحد 21/2/2021

ووحدات العمارة رقم 46.

يوم الاثنين 22/2/2021

ووحدات العمارة رقم 49.

يوم الثلاثاء 23/2/2021

ووحدات العمارة رقم 50.

يوم الأربعاء 24/2/2021

ووحدات العمارة رقم 51

يوم الخميس 25/2/2021

ووحدات العمارة رقم 52

يوم الأحد 28/2/2021

ووحدات العمارة رقم 53

يوم الاثنين 1/3/2021

سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 54

يوم الثلاثاء 2/3/2021

وحدات العمارة رقم 55

يوم الأربعاء 3/3/2021

ووحدات العمارة رقم 56

يوم الخميس 4/3/2021

ووحدات العمارة رقم 97

يوم الأحد 7/3/2021

ووحدات العمارة رقم 103

يوم الاثنين 8/3/2021

ووحدات العمارة رقم 104

يوم الثلاثاء 9/3/2021

ووحدات العمارة رقم 105

يوم الأربعاء 10/3/2021

ووحدات العمارة رقم 106

يوم الخميس 11/3/2021

ووحدات العمارة رقم 107

يوم الأحد 14/3/2021

ووحدات العمارة رقم 108.

يوم الاثنين 15/3/2021.

وعلى العميل الفائز بالوحدة السكنية، أن يقوم بفحص الوحدة السكنية المُخصصه له جيدا، لفحصها من وجود أي عيوب تشطيبية في الوحدة عند الاستلام، وذلك قبل التوقيع على عقد الاستلام، والرجوع لجهاز المدينة، في حالة وجود أي مشاكل بالوحدة السكنية المخصصة.

ويتم تسليم الوحدات السكنية، بعد 3 سنوات، من موعد الإعلان عن الطرح.

وتطرح وزارة الإسكان، تلك الوحدات السكنية، بشروط معينة، ونظام سداد محدد.